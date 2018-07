Afeganistão e EUA firmam acordo sobre incursão policial O governo do Afeganistão assinou um acordo com os Estados Unidos para controlar as incursões policiais noturnas realizadas pelas tropas americanas em áreas residenciais para capturar insurgentes. O presidente afegão Hamid Karzai pediu várias vezes para que as incursões fossem interrompidas, dizendo que elas traziam mortes entre civis e que as tropas internacionais eram desrespeitosas na forma que conduziam suas operações. Os militares norte-americanos afirmam que estas operações são essenciais para capturar comandantes do Taleban e da Al-Qaeda.