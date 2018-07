Afeganistão e Paquistão negociam reconciliação

A partir desta segunda-feira (12), Rabbani conduzirá três dias de negociação com líderes políticos e militares do Paquistão.

Islamabad tem um papel-chave em qualquer negociação para o fim do conflito, já que muitos líderes do Taleban fugiram para o Paquistão depois da invasão liderada pelos Estados Unidos ao Afeganistão em 2001.

Cabul criou o Conselho de Paz do Afeganistão em 2010, para negociar o fim da década de guerra. Os Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pretendem retirar-se do Afeganistão em 2014.

Rabbani foi nomeado chefe do conselho depois que seu antecessor, seu pai Burhanuddin Rabbani, foi assassinado em setembro de 2011. O assassinato paralisou o esforços de paz entre os dois países. As informações são da Associated Press.