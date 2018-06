Afeganistão elogia liberação de prisioneiros do Taleban

A libertação realizada na segunda-feira incluiu um homem que foi ministro da Justiça quando o Taleban governou o Afeganistão antes de 2011 e um guarda do líder Mullah Omar. Esta foi a segunda leva de prisioneiros libertados pelo Paquistão.

Ismail Qasemyar, membro do Conselho de Paz do Afeganistão, classificou a libertação dos prisioneiros como um passo "bom e prático" no processo de paz e disse esperar que mais presos sejam libertados.

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão citou que oito presos foram libertados para ajudar no processo de paz, incluídos o ex-ministro da Justiça Nooruddin Turabi e o guarda Mohammad Azeem.