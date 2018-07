Afeganistão estuda antecipar eleição presidencial

A próxima corrida presidencial está marcada para 2014 e a maioria dos combatentes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deixará o Afeganistão até o fim do mesmo ano. Até lá, Karzai estará completando seu segundo mandato de cinco anos e a Constituição o proíbe de concorrer a um terceiro mandato.

"Já faz alguns meses que estou discutindo isso", disse Karzai. Segundo o presidente, o governo não sabe se conseguirá lidar simultaneamente com a retirada das tropas internacionais e a eleição presidencial.

Karzai, no entanto, disse que uma decisão final sobre a antecipação da eleição não será tomada no curto prazo. As informações são da Associated Press.