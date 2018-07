Afeganistão: explosão de caminhão-tanque mata 10 Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quarta-feira, 26, quando uma bomba colocada num caminhão de combustível explodiu no norte do Afeganistão, informou uma autoridade local. Segundo ela, uma bomba magnética foi deflagrada na lateral do reservatório do veículo causando um pequeno furo. "Quando as pessoas se reuniram em torno do furo para recolher o combustível que vazava, houve uma segunda explosão, bem maior que a primeira, causando as baixas", disse o porta-voz da província de Parwan, Roshna Khalid. Ainda não ficou claro o que teria causado a segunda explosão. "Dez pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas na ação", informou o governador de Parwan, Basir Salangi. Apesar desses dados, o hospital de Parwan disse ter recebido apenas três mortos e 35 feridos, ao passo que Khalid relatou que a explosão atingiu cerca de 50 pessoas, entre mortos e feridos. Até o momento, ninguém se responsabilizou pela autoria do atentado. As informações são da Dow Jones.