Afeganistão: Ghani e Abdullah estão na liderança O ex-executivo do Banco Mundial, Ashraf Ghani, e o líder da oposição, Abdullah Abdullah, aparentemente são os dois candidatos que lideram as eleições presidenciais do Afeganistão, deixando de lado o candidato favorito do presidente Hamid Karzai, Zalmai Rassoul, de acordo com resultados parciais computados pela imprensa e candidatos.