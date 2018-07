Afeganistão: Homem-bomba ataca em funeral e mata 25

Jamil Shamal, subcomandante da polícia da província de Nangarhar, disse que o atentado ocorreu hoje no povoado de Shagai, no distrito de Durbaba.

As primeiras informações disponíveis davam conta da morte de dez pessoas, mas muitas vítimas socorridas em estado grave não resistiram aos ferimentos e morreram depois de receberam os primeiros socorros, disseram autoridades locais.

Nenhum grupo reivindicou a autoria da ação, mas a milícia fundamentalista islâmica Taleban e outros grupos insurgentes que atuam na montanhosa região de fronteira com o Paquistão eventualmente promovem ataques em funerais e casamentos.

Latifullah, secretário da polícia local que atende por apenas um nome, disse que o alvo aparente do ataque era o prefeito de Durbaba, Hamisha Gul, que participava do funeral e sobreviveu ao atentado. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.