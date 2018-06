Afeganistão: Palácio presidencial é alvo de ataque

Jornalistas reunidos para um evento na manhã de terça-feira (hora local) com o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, ouviram pelo menos meia dúzia de explosões vindas de um dos portões do palácio.

Ainda não se sabe que tipo de ataque foi tentado contra o palácio, situado em uma da áreas mais protegidas da capital afegã. Disparos de armas de fogo também foram ouvidos.

Era possível observar uma coluna de fumaça subindo entre prédios do governo e embaixadas estabelecidas na região.

A polícia local ainda não se pronunciou sobre o assunto. Não há informações iniciais sobre vítimas. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.