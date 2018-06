Afeganistão pede fim de ataques dos Estados Unidos O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, pediu neste domingo que os EUA não realizem mais operações militares, ou ataques aéreos, e iniciem negociações de paz com o Taleban antes do país assinar um acordo de segurança para manter as tropas dos EUA no Afeganistão depois de 2014.