Afeganistão: Taleban ataca pousada e mata duas pessoas

O porta-voz do Ministério do Interior, Sediq Sediqqi, não identificou os mortos, apenas afirmou que eles trabalhavam para um grupo de ajuda estrangeiro. Forças de segurança resgataram seis afegãos que eram mantidos reféns.

Depois de invadir o prédio num bairro residencial em Cabul, um dos invasores detonou os explosivos de um dos coletes e as forças de segurança afegãs matou a tiros outros dois membros do grupo, de acordo com Sediqqi.

O Taleban reconheceu a autoria do crime dizendo que buscava "um centro missionário secreto". Uma das testemunhas diz que europeus que trabalhavam como consultores para o governo afegão viviam no local. Fonte: Associated Press