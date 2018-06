Afeganistão: vice-ministro de Obras é sequestrado

Ao menos cinco homens armados tomaram o controle do carro de Wahid nesta manhã enquanto ele ia para o trabalho. O porta-voz do ministério, Soheil Kakar, disse que o motorista do vice-ministro foi baleado durante a operação.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade do rapto. Sequestros por insurgentes talebans são comuns no Afeganistão, embora Wahid seja o governante de mais alta patente capturado em anos. Fonte: Associated Press.