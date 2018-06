Afegãos comparecem em peso às urnas

"Esse é um sinal de maturidade política do povo", disse Yusuf Nuristani, chefe da Comissão Eleitoral Independente. A falta de urnas de votação, porém, também ameaçou a legitimidade da eleição, uma vez que vários eleitores se sentiram desprivilegiados. Em uma escola na região leste de Cabul, centenas de homens que não conseguiram votar dispararam sua raiva contra o fechamento das urnas. "Isso é fraude", disse Matiullah, de 27 anos. "Chegamos aqui para escolher nosso líder e não conseguimos, nunca aceitaremos isso", completou.

Se bem sucedida, a eleição marcará a primeira transição democrática de poder na história sangrenta do Afeganistão. Muito depende do desenrolar das eleições: uma votação vista como legítima é necessária para a

continuidade da ajuda internacional uma vez que o mandato da coalizão liderada pelos Estados Unidos acaba em dezembro.

A eleição anterior, em 2009, foi marcada por fraudes. Com a meta de prevenir uma repetição destes problemas, a comissão eleitoral limitou o número de cédulas a 600 por ponto de votação. Embora a comissão tenha acumulado cédulas reservas, elas se provaram insuficientes. A falta cédulas deste sábado "ofusca a eleição", na avaliação de Jonas Westerlund, que lidera o time de transição do governo sueco estabelecido no norte do Afeganistão.

Nenhum dos três candidatos à presidência - o ex-executivo do Banco Mundial Ashraf Ghani e dois ex-ministros de Relações Exteriores, Zalmai Rassoul and Abdullah Abdullah - devem conquistar a maioria dos votos deste sábado. A eleição deve ser levada a um segundo turno, o qual deve ocorrer no final de maio ou início de junho.

A divulgação de resultados oficiais ainda deve demorar semanas, mas a contagem de votos começou logo após o fechamento das urnas. Em cinco postos de contagem visitados pelo The Wall Street Journal, Abdullah and Ghani estavam na liderança, mas o dado ainda é inicial e pode não refletir a preferência de outras regiões.

Antes da votação, a comissão eleitoral fechou mais de 10% dos pontos de contagem pelo país alegando que os locais não eram seguros o suficiente. No sábado, outros 221 centros, representantes de 3% do total não puderam abrir. Fonte: Dow Jones Newswires.