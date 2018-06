Afegãos denunciam morte de 14 civis após ataque da Otan

CABUL - Alguns afegãos denunciaram nesta segunda-feira, 7, a morte de 14 civis em um bombardeio da Otan na província de Badghis, no oeste do país, embora a organização militar internacional tenha confirmado a morte de somente três talebans.

Veja também:

Força Aérea dos EUA quer entregar aviões ao Afeganistão em 2014

Merkel apoia retirada coordenada de tropas do Afeganistão em 2014

O bombardeio ocorreu no último domingo no distrito de Bala Murghab, disse à agência Efe o porta-voz do governador provincial, Sharafudín Majidi.

"Segundo os aldeões, o bombardeio matou 14 civis. Mas, não temos certeza se eram civis ou insurgentes talebans", explicou Majidi, que também confirmou que uma equipe de investigadores já está no local para apurar o ocorrido.

No entanto, de acordo com Jimmy Cummings, o porta-voz da missão da Otan no país (Isaf), o bombardeio causou a morte de somente três insurgentes. Apesar de ter confirmado o número de vítimas do ataque, Cummings disse não dispor de mais detalhes.

Já Mohammed Yousef Ahmadi, porta-voz do grupo Taleban, afirmou à agência afegã "AIP" que o ataque afetou um assentamento da etnia nômade afegã "kuchi" e resultou na morte de 22 pessoas.

O distrito de Bala Murghab é um dos mais conflituosos da província de Badghis.

As mortes de civis em operações da Otan marcaram o confronto entre o Governo do Afeganistão e as tropas internacionais, que já iniciaram sua retirada e devem concluí-la até o final de 2014.