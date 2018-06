Afegãos protestam contra capa de 'Charlie' pelo 3.º dia

Centenas de afegãos queimaram a bandeira francesa enquanto gritavam "morte à França" em um protesto contra o jornal de humor Charlie Hebdo, cuja última capa usa uma ilustração do profeta Maomé.

Os manifestantes, a maioria jovens do sexo masculino, também pediram que a embaixada francesa em Cabul seja fechada e o governo francês peça perdão aos muçulmanos.

Este é o terceiro dia seguido de protestos no Afeganistão desde que a nova edição do Charlie Hebdo foi lançada. Segundo Naheeb GhamSarik, um dos presentes no ato, os manifestantes pedem que a França "respeite os valores sagrados dos muçulmanos e também o profeta Maomé." / Associated Press