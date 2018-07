Afegãos temem que saída abra nova guerra civil No sul do Afeganistão, dominado pelos insurgentes, moradores temem uma nova guerra civil. Foi o que ocorreu após a saída dos soviéticos, em 1989, seguidos pelos americanos que financiavam a resistência afegã. "No momento em que eles partirem, haverá novamente uma guerra civil", diz Hakimullah, de 20 anos, que mora em Kandahar, berço do Taleban.