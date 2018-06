África: 35 imigrantes morrem de sede no Saara Cerca de 35 imigrantes que tentavam fugir da pobreza em seus países de origem morreram de sede depois de aparentemente terem sido abandonadas por traficantes de seres humanos no Deserto do Saara. A denúncia foi feita hoje por Rhissa Feltou, prefeito da cidade de Arlit, no norte do Níger.