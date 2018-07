África do Sul: 8 policiais acusados de matar taxista

O incidente ocorrido na terça-feira foi filmado e ontem se espalhou pela internet, rapidamente passando a ser considerado um símbolo das recentes ações brutais da polícia da África do Sul.

Mais cedo, amigos e familiares do taxista Mido Macia reuniram-se ao redor de uma mesa de madeira na cidade de Daveyton para velar o homem de 27 anos.

Moses Dlamini, da corregedoria da polícia sul-africana, disse que os oito policiais foram indiciados hoje por homicídio.

A general Riah Phiyega, comandante da polícia do país, declarou-se "chocada e escandalizada" com o episódio e admitiu que os direitos do taxista foram "violados da maneira mais extrema". As informações são da Associated Press.