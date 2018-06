África do Sul: Caça ilegal de rinocerontes bate recorde

Dos 1.004 rinocerontes mortos ilegalmente no ano passado, cerca de 60% foram atacados dentro do Parque Nacional Kruger, informa a agência ambiental sul-africana. Em 2012, 668 rinocerontes foram mortos no país.

Ainda de acordo com as autoridades sul-africanas, 343 pessoas foram presas no ano passado por matarem rinocerontes para roubar seus cobiçados chifres, um aumento de 30% em relação a 2012.

Chifres de rinocerontes são considerados símbolos de status e agentes cura em partes da Ásia. Fonte: Associated Press.