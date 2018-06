África do Sul: Desmond Tutu irá ao funeral de Mandela

Friedman disse que Tutu irá viajar no domingo pela manhã para Qunu. Ele não declarou, no entanto, o que fez o Prêmio Nobel da Paz mudar de ideia.

Mais cedo, Desmond Tutu disse que não iria ao funeral, porque não havia sido convidado. "Por mais que eu teria gostado de ir à cerimônia para dizer um adeus final a alguém que eu amava e tinha em grande conta, teria sido desrespeitoso com Tata (Mandela) ir sem ser convidado ao que foi anunciado como um funeral familiar privado", disse Tutu, em comunicado divulgado neste sábado. O governo da África do Sul afirma que o arcebispo foi convidado. Fonte: Associated Press.