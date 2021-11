África do Sul tenta replicar vacina da Moderna mesmo sem ajuda do laboratório

CIDADE DO CABO - Em uma área industrial da Cidade do Cabo, na África do Sul, uma empresa de biotecnologia pouco conhecida está entrando na fase crucial de produção da primeira vacina contra o coronavírus da África, tentando replicar a injeção altamente eficaz baseada em RNA mensageiro da Moderna.

A empresa Afrigen Biologics and Vaccines está correndo para fazer uma vacina porque, apesar das promessas de doação, o suprimento é curto e apenas 6 por cento dos 1,2 bilhão de habitantes da África foram inoculados.

Vacinar a África - e outras partes do mundo - ganhou nova urgência com o surgimento de uma nova variante, chamada de ômicron, que foi detectada pela primeira vez por cientistas sul-africanos. Autoridades de saúde alertaram desde o início da pandemia, quase dois anos atrás, que o coronavírus continuará a evoluir e se espalhar enquanto populações significativas permanecerem não vacinadas.

Com a ajuda da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de consultores internacionais, incluindo os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, a Afrigen tornou-se parte do primeiro centro de treinamento e transferência de tecnologia do continente africano para vacinas de RNA mensageiro, um passo para atender chamadas de funcionários de saúde globais para a África desenvolver sua própria fabricação de vacinas para evitar a escassez de suprimentos durante uma crise.

O que está faltando é a fórmula da vacina. A Moderna se recusa a compartilhar sua receita, citando propriedade intelectual, então a Afrigen usou informações publicamente disponíveis e a ajuda de consultores externos para começar a fabricar a vacina.

Se a Moderna compartilhasse informações, disse o diretor-gerente da Afrigen, Petro Terblanche, a empresa poderia produzir uma réplica em um ano. Sem elas, o tempo estimado pode chegar até três anos. “Será um debate interessante quando chegarmos à Fase 3, e tivermos uma vacina pronta para os países de baixa renda”, disse ela, “e Moderna disse: 'Não, você não pode prosseguir'”.

A Moderna, por sua vez, anunciou no mês passado que gastaria até US$ 500 milhões para construir sua própria fábrica de vacinas na África - com Senegal, Ruanda e África do Sul como os locais possíveis - para produzir até 500 milhões de doses de vacinas de RNA a cada ano. A porta-voz da Moderna, Colleen Hussey, não respondeu a um pedido de comentário do jornal.

A equipe de cientistas da Afrigen espera, em última instância, transferir a tecnologia para outros fabricantes em regiões em desenvolvimento, em um esforço para evitar uma repetição da desigualdade global da vacina contra o coronavírus que deixou os países mais pobres lutando por suprimentos durante a pior pandemia do século.

VACINAÇÃO NA ÁFRICA.

Agora, com a sequência genética da vacina em mãos, a equipe da Afrigen se prepara para desenvolver a primeira amostra laboratorial completa, que depois será comparada com a versão da Moderna.

O desafio para a Afrigen é garantir que a vacina possa ser desenvolvida em escala e que sua qualidade seja sempre a mesma, disse Martin Friede, coordenador da Iniciativa para Pesquisa de Vacinas da OMS, que está liderando o esforço de transferência de tecnologia à África. “É como dizer que você sabe fazer um pão, mas agora é solicitado a configurar um processo para fazer 100.000 pães por dia”, disse Friede.

Afrigen está trabalhando para criar uma vacina que seja mais barata do que a Moderna e não exigirá congelamento no armazenamento - ambos essenciais para distribuição generalizada em países mais pobres.

“Todos os olhos estão voltados para nós”, disse Caryn Fenner, diretora técnica da Afrigen. “Se alguém realmente pensar sobre a grandeza disso e seu significado, isso quase o aleijará.”

Na Organização Mundial do Comércio (OMC), os ministros do comércio devem começar a se reunir na terça-feira em um encontro sobre uma proposta controversa da África do Sul e da Índia de renunciarem temporariamente aos direitos de propriedade intelectual sobre vacinas e terapias contra o coronavírus ou encontrar uma maneira de permitir que os países em desenvolvimento tenham acesso às tecnologias. A reunião foi adiada por causa da variante Ômicron. Nenhuma nova data foi definida.

O novo processo de RNA mensageiro usa o código genético para a proteína Spike do coronavírus e acredita-se que desencadeie uma resposta imunológica melhor do que outras vacinas. Os cientistas acreditam que a tecnologia pode ser usada para fazer medicamentos que combatem outras doenças, como câncer ou malária.

Os países africanos têm historicamente dependido de doadores ocidentais e programas apoiados pela ONU, como a aliança de vacinas conhecida como Gavi, uma parceria de doadores e empresas farmacêuticas que compra vacinas a preços mais baixos e as disponibiliza aos países que delas precisam. Covax, um mercado de vacinas destinado a garantir inoculações de coronavírus para países em desenvolvimento, tem lutado para ter acesso a suprimentos suficientes durante a pandemia. A solução, disse Friede, da OMS, é que os próprios países africanos façam suas vacinas.

“Nosso objetivo é fazer algo o mais próximo possível da vacina da Moderna sem fingir que é uma cópia 100% carbono”, disse ele. “A menos que a Moderna nos diga e compartilhe todos os seus procedimentos - o que provavelmente não acontecerá - não podemos fazer uma cópia pura. Mesmo sem a Moderna nos dizer como fazer sua vacina, seremos capazes de fazer algo que está perto de sua vacina. ”

O chefe da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, falando antes do adiamento da reunião, disse que seria difícil chegar a um acordo que desse aos países mais pobres o acesso à tecnologia dos fabricantes de medicamentos. Isso exigiria um “compromisso razoável” de todas as partes, disse ela, não apenas para concordar em compartilhar direitos de propriedade intelectual, mas também em reduzir as restrições comerciais nas cadeias de fornecimento de vacinas e melhorar a transparência da produção, distribuição e contratos de vacinas.

A Moderna disse que não processará aqueles que infringirem suas patentes obscuras durante a pandemia, o que equivale a uma renúncia informal, disse Marie-Paule Kieny, virologista francesa que preside o Pool de Patentes de Medicamentos apoiado pela ONU, parte dos esforços da OMS na África.

A preocupação com a renúncia, disse Kieny, é o que acontece quando a pandemia acaba. Qualquer isenção mais ampla acordada nas negociações da OMC provavelmente teria um limite de tempo, disse ela, sem um compromisso dos fabricantes de medicamentos de entrar em acordos de licenciamento. Ela disse que as empresas deveriam negociar agora com fabricantes de medicamentos como a Moderna para chegar a acordos formais de licenciamento antes que a pandemia acabe.

Friede reconheceu que qualquer empresa que leve a vacina Afrigen para produção comercial pode precisar de uma licença da Moderna, uma vez que a isenção da farmacêutica americana expire. “Dependerá se a produção ocorrer durante a pandemia e a renúncia da Moderna ainda ser aplicável, e se a Moderna concedeu patentes nos países de manufatura”, disse ele. “Se isso realmente acontecer durante a pandemia, presumimos que a renúncia da Moderna ainda seria válida. Nesse caso, não haverá um papel claro para a OMC a menos que seja para um mecanismo que vá além da pandemia.”

Mesmo se houver um acordo na reunião da OMC, Okonjo-Iweala disse que levaria vários anos para que os fabricantes na África e em outros lugares tivessem a capacidade para produzir suas próprias vacinas. “Quando falamos sobre fabricação na África, estamos realmente pensando no médio, longo prazo - para a próxima pandemia” ela disse.

A África do Sul argumenta que uma dispensa temporária permitiria que a fabricação de vacinas começasse antes da espera por acordos de licenciamento e abriria caminho para mais colaboração, incluindo transferência de tecnologia. Grandes fabricantes ocidentais, no entanto, argumentam que uma renúncia sufocaria a inovação quando ela for mais necessária. Eles também dizem que haverá vacinas suficientes no mercado mundial em meados de 2022 para atender às demandas de abastecimento.

Fatima Hassan, uma advogada de direitos humanos que dirige a Health Justice Initiative, na África do Sul, acusou a fabricante Moderna de "dividir e governar estratégias deliberadas" ao não apoiar o centro de tecnologia do qual a Afrigen faz parte e, em seguida, anunciar que construiria sua própria fábrica de vacinas na África .

“É incrível que, com o financiamento e o investimento público, não haja uma única licença de fabricação para o Sul global. É tudo preenchido e finalizado”, disse ela, referindo-se a um contrato existente com a Johnson & Johnson, no qual as instalações da África do Sul dão os toques finais nas vacinas, mas não têm acesso à sua receita. “Essas empresas estão brincando de Deus.”