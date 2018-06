África do Sul: grevistas e mineradoras seguem em impasse

A oferta apresentada pelas três grandes produtoras de platina da África do Sul em 17 de abril previa aumentos salariais que iam de 7,5%, no caso dos maiores salários, até 10%, no caso dos menores. De acordo com a proposta refutada pelos trabalhadores, os abonos seriam indexados à inflação.

Apesar do impasse, as empresas disseram que permanecem comprometidas em lidar com questões de interesse mútuo de longo prazo, como progressões na carreira e melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, através de grupos de discussão. As negociações são mediadas pelo Ministério do Trabalho.

A greve teve início em 23 de janeiro e já custou aos funcionários 6,4 bilhões de rands. As companhias alegam terem perdido 14,5 bilhões de rands em receitas. Fonte: Dow Jones Newswires.