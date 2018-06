África do Sul inaugura estátua gigante de Mandela

A inauguração ocorre no Dia da Reconciliação, feriado nacional na África do Sul e um dia depois do sepultamento de Mandela em Qunu, onde nasceu. O monumento de nove metros de altura situa-se no Union Buildings, onde Mandela fez seu discurso de posse depois de ter sido eleito presidente em 1994.

Na estátua de bronze, Mandela é retratado com os braços abertos. "É como se ele estivesse abraçando toda a nação", declarou o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, na inauguração. Fonte: Associated Press.