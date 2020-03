África do Sul registra primeiras mortes por coronavírus no país

LEIA TAMBÉM > Coronavírus avança na África e países adotam medidas restritivas

JOHANNESBURGO - A África do Sul anunciou nesta sexta-feira, 27, os primeiros casos de morte por coronavírus no país. As baixas acontecem pouco depois do início do confinamento de três semanas decretado pelo governo, com o objetivo de frear o avanço da pandemia.

"Despertamos os sul-africanos nesta manhã com a triste notícia de que registramos os primeiros mortos por covid-19", declarou o ministro da Saúde, Zweli Mkhize.

Segundo o principal partido de oposição da África do Sul, as duas primeiras vítimas são duas mulheres da província do Cabo Ocidental, no sudoeste do país, de 28 e 48 anos. País mais industrializado do continente, a África do Sul também é o mais afetado pela pandemia com mais de mil infectados.

O presidente Cyril Ramaphosa impôs aos 57 milhões de habitantes do país um confinamento de três semanas para "impedir uma catástrofe humanitária de grandes proporções". A medida entrou em vigor à meia-noite desta sexta-feira e será fiscalizada pelo Exército, que sairá as ruas para fazer valer o confinamento.

Apesar da medida e do anúncio das mortes nas primeiras horas do dia, dezenas de habitantes das duas principais cidades do país, Johannesburgo e Cidade do Cabo, ignoravam as medidas e seguiam amontoando-se em filas para o transporte público ou para fazer compras.

"O grande problema são as lojas", disse o encarregado da segurança na Cidade do Cabo, J.P. Smith. "As pessoas estão autorizadas a comprar alimentos e sacar dinheiro, mas não estão respeitando as distâncias. Vai levar um pouco de tempo para que entendam", completou.

"Tudo está mais tranquilo, penso que o povo vai terminar obedecendo", declarou Dumisani July, funcionário de um banco que foi parado pela polícia quando ia trabalhar.

"As classes média e alta respeitaram o confinamento", disse Ditebogo Koenaite, piloto de uma companhia aérea. "Mas não acredito que as mais modestas vão respeitar a distância social. É mais difícil nos bairros mais pobres".

No bairro de Hillbrow, no centro de Johannesburgo, a polícia realizou várias detenções nos bares que permaneceram abertos depois da meia-noite, segundo a imprensa local. Nesta manhã, dispersou mais de 100 pessoas que se amontoavam em frente a uma loja para fazer compras.

Há dias as autoridades vêm pedindo que a população respeite o confinamento, sob pena de sanções que podem resultar em até 6 meses de prisão.

Coronavírus na África

Na África, Tunísia, Ruanda e Ilhas Maurício também estabeleceram um confinamento radical, apesar das consequências econômicas e sociais para as populações pobres.

Os 10 milhões de habitantes de Kinshasha, capital da República Democrática do Congo, também estarão confinados, de forma intermitente, a partir de sábado, por três semanas, na tentativa de conter a propagação do coronavírus no resto do país, apesar de já ter sido confirmado um caso em uma província do Leste.

Senegal, Quênia e Costa do Marfim preferiram declarar estado de emergência e toques de recolher, medidas menos restritivas.

Em Guiné, foi decretado o fechamento de restaurantes, bares, escolas, universidades, igrejas e mesquitas por duas semanas a partir da última quinta. "Há 6 anos, com valentia e responsabilidade, ganhamos a guerra contra o Ebola", lembrou o governo local. "Hoje, são os mesmos esforços que nos esperam".

Em toda a África, o vírus segue avançando a uma velocidade preocupante, com cerca de 3 mil casos e 80 mortos. O chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, de Chade, entrou em quarentena depois que um de seus colaboradores testou positivo para covid-19, informaram fontes ligadas a ele.

O governo da Nigéria, país mais populoso do continente, registrou 50 casos e um morto, mas teme "uma explosão" da infecção entre seus 190 milhões de habitantes. No momento, as autoridades se limitaram a recomendar que a população permaneça em casa, reconhecendo a dificuldade de se fazer cumprir medidas de confinamento obrigatório.

Em Uganda, a polícia indicou nesta sexta-feira que havia ferido gravemente duas pessoas que não haviam respeitado a ordem de distanciamento social adotada pelo país. /AFP