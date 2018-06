África do Sul se prepara para cerimônia de Mandela

O memorial ao líder sul-africano que se tornou um ícone na luta contra o apartheid deve lotar o estádio com capacidade para 95 mil pessoas. Entre os convidados estão dezenas de chefes de estado. A última aparição pública de Mandela foi no mesmo estádio, durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2010.

O tenente-general Solomon Makgale, um porta-voz para o Serviço de Polícia Sul-Africano, disse que "milhares" de agentes da polícia irão direcionar o tráfego, proteger as pessoas e auxiliar os guarda-costas de autoridades visitantes.

Makgale disse que há uma força-tarefa conjunta da polícia, de diplomatas e de oficiais do serviço de inteligência para auxiliar as delegações estrangeiras que planejam comparecer à cerimônia.

Hoje de manhã o gramado em frente ao FNB Stadium foi cortado e trabalhadores instalaram vidros a prova de balas para proteger o palco onde líderes mundiais, incluindo o presidente norte-americano, Barack Obama, deverá discursar.

Autoridades disseram que mais de 70 chefes de estado devem comparecer, como o primeiro-ministro britânico, David Cameron, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon.

Ruas a vários quilômetros ao redor do estádio serão fechadas, e as pessoas terão que andar ou tomar transportes públicos para chegar ao estádio. Estádios próximos equipados com telões também serão abertos para acomodar o excesso de pessoas.

O Ministro do Governo Collins Chabane disse a jornalistas que não é possível estimar quantas pessoas comparecerão à cerimônia. "Uma vez que vermos que o número estiver se tornando insustentável, o acesso será negado", disse.

Mandela morreu na quinta-feira passada, aos 95 anos. Após o memorial no estádio, o corpo de Mandela permanecerá na residência oficial do Presidente da África do Sul, na capital Pretória, até sexta-feira. O corpo de Mandela será enterrado no domingo em Qunu, sua cidade natal.

Ao lado de fora do prédio parlamentar de Cape Town, as pessoas depositaram flores aos pés de uma grande imagem de Mandela. Coros cantaram e uma grande tela projetou velhos vídeos de Mandela discursando no Parlamento, enquanto os visitantes deixaram centenas de mensagens escritas. Fonte: Associated Press.