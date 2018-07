Africanos traçam plano para expandir livre comércio Líderes africanos chegaram a acordos neste domingo ao traçar planos para a próxima fase de negociações sobre a criação do maior bloco de livre comércio do continente, de acordo com comunicado divulgado após reuniões. O novo bloco integraria o Mercado Comum para o Leste e o Sul da África (CMESA, na sigla em inglês), a Comunidade do Leste Africano (EAC) e a Comunidade de Desenvolvimento sul-africano (SADC), uma ideia que surgiu em 2008.