Agência da ONU lamenta retórica contra refugiados em campanha eleitoral dos EUA O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) afirmou nesta terça-feira estar preocupado com "o nível de retórica" na campanha eleitoral dos Estados Unidos, em questões como a eventual proibição de que muçulmanos entrem no país ou a sugestão de negar abrigo a sírios. Na avaliação do Acnur, isso ameaça o importante programa de reassentamento dos EUA.