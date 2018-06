Agência da ONU pede envio de mais helicópteros para resgates no Nepal Como equipes de resgate ainda não conseguem alcançar algumas vilas isoladas do Nepal, uma semana após um terremoto devastar o país, o Programa para Alimentação da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que é preciso o emprego de mais helicópteros nos esforços de busca. Muitas das estradas permanecem bloqueadas por deslizamentos de terra, o que torna extremamente difícil o acesso de caminhões de suprimentos às vilas mais altas do Himalaia.