Agência da ONU quer inspetores na Coreia do Norte, diz Kyodo

A morte do líder norte-coreano, Kim Jong-il, anunciada na segunda-feira, mergulhou a região em um período de incerteza sobre a estabilidade do imprevisível regime comunista, detentor de armas nucleares.

Os inspetores da ONU foram expulsos em 2009 da Coreia do Norte, e seu regresso seria visto como um sinal de que o país aceita se desarmar.

"O re-envio de inspetores à instalação nuclear de Yongbyong é absolutamente necessária para o progresso da desnuclearização", disse ele, segundo a Kyodo.

"Já disse à sede da AIEA para ser completamente minuciosa na coleta de informações. Quero que a AIEA continue envolvida no processo."

A agência diz, no entanto, que para enviar monitores à Coreia do Norte seria preciso um acordo nesse sentido no âmbito do processo multilateral - envolvendo EUA, China, Rússia, Japão e as duas Coreias - que preveja benefícios políticos e econômicos ao Norte em troca do fim do seu programa nuclear.

(Reportagem de Rie Ishiguro)