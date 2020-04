Agência de espionagem de Israel procura respiradores ao redor do mundo

JERUSALÉM - O governo de Israel recorreu à Mossad, sua principal agência de inteligência e espionagem, para adquirir respiradores e outros suprimentos médicos do exterior no momento em que o país corre para lidar com um surto de coronavírus que ameaça sobrecarregar seus hospitais, segundo autoridades do governo e meios de comunicação israelenses. A Mossad já conseguiu milhares de máscaras e kits de teste de vírus nos últimos dias, além de um pequeno número de respiradores.

Enquanto as autoridades do Mossad confirmaram para a mídia local que o equipamento foi guardo em local protegido, a agência não detalhou sua origem, levantando especulações de que os agentes poderiam estar comprando em países árabes ou em outros países que não têm relações diplomáticas com Israel.

Um funcionário não identificado do Mossad descreveu um mercado internacional caótico, com governos de todo o mundo lutando pela mesma lista curta de mercadorias como respiradores e equipamentos de proteção de proteção individual. Os agentes não hesitam em superar ou ultrapassar compradores de outras nações, disse o funcionário no Uvda, um programa de notícias investigativas no Canal 12 de Israel.

O esforço garantiu 25 mil máscaras respiratórias N95, 10 milhões de máscaras cirúrgicas e mais de 20 mil kits de teste de vírus. Também obteve 27 respiradores, com outros 160 a caminho, embora isso represente apenas uma pequena fração do que os hospitais precisam. O país tem mais de 6.500 casos de covid-19.

"Estamos utilizando nossas conexões especiais para vencer a corrida e talvez fazer o que o mundo inteiro está fazendo", disse ele. A Mossad responde diretamente ao primeiro ministro Benjamin Netanyahu, mas o gabinete dele se recusou a comentar o objetivo do programa na quinta-feira, exceto para confirmar que ele ordenou a operação em meados de março.

Uma autoridade israelense disse que quando todo o governo mudou para uma situação de crise, os líderes mais antigos escolheram a Mossad para assumir um papel de liderança nas compras, não por causa dos agentes secretos da agência, mas por suas proezas logísticas. Esse funcionário, que falou sob condição de anonimato por causa da sensibilidade do assunto, disse que Israel não desviaria os suprimentos destinados a outros países.

Israel possui um sistema nacional de saúde bem conceituado, mas subfinanciado. A rede hospitalar já enfrentava uma das maiores taxas de ocupação de qualquer país desenvolvido quando o surto começou. Observadores de segurança nacional dizem que a velocidade, as embarcações de espionagem e as redes internacionais da Mossad seriam boas para identificar e garantir suprimentos médicos.

"A Mossad não tem capacidade logística, (mas) possui contatos em todos os lugares, inclusive no mundo árabe", disse Yossi Melman, observador de longa data da comunidade de inteligência de Israel e colunista do jornal Haaretz. Melman disse que o Mossad poderá encontrar respiradores à venda nos cantos mais remotos do mundo.

Governos de todo o mundo estão correndo para adquirir suprimentos médicos com estoques cada vez menores do mundo, colocando os países uns contra os outros e levando a guerras de ofertas que elevaram os preços à medida que a demanda aumenta.

"Duzentos países estão competindo ferozmente por esse equipamento", disse Netanyahu em discurso há duas semanas. "Israel está usando todos os meios à sua disposição - todos os meios - em um tremendo esforço para compensar esse déficit".