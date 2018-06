Agência de notícias da Síria denuncia ataque de rebeldes

A Sociedade Crescente Vermelho Síria também afirmou que suas equipes de primeiros socorros estavam em alerta, depois que uma série de morteiros atingiu Damasco e os subúrbios da cidade. Segundo o grupo, mais de 50 feridos foram transferidos para o hospital.

Os rebeldes com frequência atacam Damasco, que é a base do apoio ao poder do presidente Bashar Assad, mas os eventos de hoje pareceram ser os mais pesados das últimas semanas. Fonte: Associated Press.