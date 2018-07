Agência de notícias iraniana nega morte de cientista A agência de notícias semioficial Fars negou que um físico envolvido no programa nuclear do Irã tenha sido assassinado hoje. A Fars disse que outro homem foi morto e que houve uma confusão. Segundo a agência, a vítima do ataque foi Darioush Rezaeiejad, um estudante universitário.