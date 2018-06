Agência diz que 'terroristas' atacaram gasoduto na Síria

Segundo as notícias, um oficial do Ministério do Petróleo disse que a estação alimentava usinas de eletricidade e fábricas de fertilizantes. Além disso, a autoridade declarou que engenheiros estavam reparando o vazamento de gás.

Chamados de terroristas pelo governo, os rebeldes que buscam derrubar o regime do presidente Bashar Assad têm atacado repetidamente a infraestrutura petrolífera da Síria em um esforço para sabotar as finanças do governo. Na semana passada, ele alegaram ter tomado o controle do campo de petróleo de Al-Tanak, também no leste da Síria.

Ativistas opositores ao regime afirmam que mais de 45 mil pessoas já foram mortas desde o começo do levante em março de 2011. As informações são da Associated Press.