Agência do Irã publica 'notícia' falsa dos EUA A agência oficial de notícias iraniana Fars reproduziu uma "notícia" publicada no site de humor americano The Onion dizendo que a maior parte da população rural do país prefere Mahmoud Ahmadinejad a Barack Obama. O texto brinca com uma pesquisa falsa que indicaria 60% de preferência, entre os americanos, para o presidente do Irã.