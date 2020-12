Agência dos EUA autoriza imunizante da Pfizer e vacinação deve começar na próxima semana

A agência americana que regula medicamentos e alimentos, a Food and Drug Administration (FDA), autorizou nesta sexta-feira, 11, o uso emergencial do imunizante contra covid-19 desenvolvido pela farmacêutica Pfizer e pelo laboratório BioNTech. Cerca de 2,9 milhões de doses começarão a ser distribuídas aos Estados americanos nas próximas 24 horas e a vacinação nos Estados Unidos contra covid-19 pode ter início na segunda-feira, 14.

Antes da vacinação, o Centro de Controle de Doenças (CDC) precisa dar a autorização final sobre os grupos a receberem a vacina. O órgão já expediu orientações sobre a ordem de vacinação dos americanos e o aval é considerado um passo meramente protocolar, previsto para acontecer neste domingo.

Na quinta-feira, um comitê consultivo da FDA recomendou a liberação do uso emergencial da vacina no país. Ao longo da sexta-feira, fontes do órgão informaram que o aval poderia ser dado apenas no domingo ou depois disso, em razão de procedimentos burocráticos. O presidente dos EUA, Donald Trump, pressionou a agência a dar uma resposta ainda na sexta-feira. No Twitter, Trump disse que o FDA é uma "tartaruga grande, velha e lenta" no manuseio de vacinas e ordenou que o responsável pelo comando da agência, Stephen Hahn, lançasse "as benditas vacinas AGORA". “Pare de jogar e comece a salvar vidas!!!”, disse Trump.

Fontes do governo informaram à imprensa americana que o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, disse a Hahn que apresentasse sua renúncia se a agência não aprovasse a primeira vacina contra o coronavírus do país até o final desta sexta-feira.

Trump já se queixou de não ter uma vacina aprovada no país antes da eleição americana e mostrou incômodo com o fato de o Reino Unido ter iniciado a vacinação antes. A Pfizer e a BioNTech concluíram os estudos clínicos da vacina em 18 de novembro. O processo de avaliação da vacina é mais demorado nos EUA, onde as autoridades de saúde fazem uma análise independente dos dados. Em outros países, como no Reino Unido, a análise é feita com base nos dados divulgados pelas farmacêuticas.

Em pronunciamento na sexta-feira, o presidente eleito Joe Biden disse aos americanos que é preciso ter confiança no processo de teste e aprovação da vacina. "Eu quero ser claro: é preciso ter confiança nisso. Não há interferência política", disse Biden. "Somos gratos aos cientistas e especialistas que avaliaram a segurança e a eficácia" da vacina, disse Biden.

O governo americano planeja que o epidemiologista Anthony Fauci seja vacinado em público para aumentar a confiança dos americanos no imunizante.

Os estudos clínicos mostraram que a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech é segura e tem 95% de eficácia. Esta foi a primeira vacina contra covid-19 autorizada pelos reguladores americanos. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar o uso do imunizante e a vacinação dos britânicos começou na última terça-feira. O Canadá também autorizou o uso da vacina nesta semana e deve começar a vacinação na semana que vem.

Os EUA vivem uma nova onda de contágio de covid-19, que tem obrigado governadores e prefeitos a impor novas medidas restritivas ao comércio e à população. Nesta sexta-feira, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou que os salões internos de restaurantes da cidade de Nova York precisarão ser fechados novamente. O Estado foi o epicentro da primeira onda de contaminação nos EUA em abril. Os EUA tiveram 2.923 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e mais de 225 mil novas infecções. No total, mais de 294 mil pessoas morreram no país desde o início da pandemia em razão do coronavírus.

Os primeiros a receberem a vacina serão profissionais de saúde e moradores e trabalhadores de casas de repouso e clínicas médicas. Há cerca de 24 milhões de pessoas que se encaixam nestas categorias no país. Os EUA prometem vacinar 20 milhões de pessoas ainda em dezembro, o que exige 40 milhões de doses de vacina. Para isso, o governo conta com a futura autorização da FDA a uma segunda vacina, a produzida pela farmacêutica americana Moderna. A reunião do comitê consultivo da agência americana para avaliar a vacina da Moderna acontecerá no dia 17 de dezembro.