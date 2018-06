Agência Espacial Europeia lança novo satélite

O satélite Sentinel 1A deve ser lançado da Guiana Francesa nesta quinta-feira. Os outros cinco satélites de observação serão colocados em órbita nos próximos anos. Os satélites coletarão dados e depois os compartilharão com estações em terra para distribuição imediata onde for necessário.

A partir do próximo ano, eles poderão retransmitir informações quase imediatamente para qualquer estação em terra, mesmo que o satélite esteja do outro lado do mundo. Fonte: Associated Press.