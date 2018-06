Agência estatal turca diz que Erdogan vence no 1º turno

As urnas foram fechadas na tarde desta terça-feira e a apuração teve início logo depois.

De acordo com a apuração paralela da Anatólia, com cerca de 52% dos votos apurados, Erdogan havia conquistado 55,68% da preferência do eleitorado, contra 35,79% de Ekmeleddin Ihsanoglu e 8,41% obtidos por Selahattin Demirtas

"As pessoas estão tomando uma decisão importante...para a democracia turca, para o futuro do país", disse Erdogan após votar no lado asiático de Istambul, a maior cidade do país.

A Comissão Eleitoral turca não deve anunciar resultados oficiais até a segunda-feira. Fonte: Associated Press.