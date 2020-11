Sem reconhecer derrota, Trump autoriza transição

WASHINGTON - A GSA (General Services Administration), agência encarregada de autorizar o início do processo de transição nos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira, 23, à equipe do presidente eleito Joe Biden que a transição pode começar oficialmente. A administração informou ter verificado que presidente eleito é o "aparente vencedor" das eleições de 3 de novembro.

O presidente Donald Trump, que se recusou a conceder a eleição, disse em seguida que está orientando sua equipe a cooperar na transição, mas promete continuar lutando.

A mudança abre caminho para o início da transição e permite que Biden coordene com agências federais os planos para assumir em 20 de janeiro.

Uma autoridade disse que a administradora da agência Emily Murphy tomou a decisão depois que os esforços de Trump para subverter a votação fracassaram nos Estados-chave, mais recentemente em Michigan, que certificou a vitória de Biden nesta segunda-feira.

"Saiba que tomei minha decisão de forma independente, com base na lei e nos fatos disponíveis. Nunca fui direta ou indiretamente pressionado por qualquer funcionário do Poder Executivo - incluindo aqueles que trabalham na Casa Branca ou na GSA - com relação ao conteúdo ou ao momento de minha decisão", escreveu Murphy em uma carta a Biden.

Trump tuitou logo após a carta se tornar pública: "Nosso caso continua FORTEMENTE, vamos manter a boa ... luta, e acredito que vamos vencer! No entanto, no melhor interesse do nosso país, estou recomendando que Emily e sua equipe façam o que for necessário em relação aos protocolos iniciais, e disse à minha equipe para fazer o mesmo."/AP e EFE