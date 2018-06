Agência sueca recusa convocação da KGB bielo-russa

Em vez disso, a Studio Total ofereceu discutir o assunto diretamente com o presidente bielo-russo Alexander Lukashenko e o convidou a ir à Suécia.

Na sexta-feira, a KGB convocou a agência a explicar a "entrada ilegal" de dois de seus funcionários em território bielo-russo, ameaçando a equipe com multas, prisão ou trabalho correcional, a menos que eles se apresentassem no período de dez dias. A ação enfureceu o autocrático líder da Bielo-Rússia, que demitiu dois generais por causa dos ursinhos.

Em carta aberta a Lukashenko, publicada nesta terça-feira, a agência disse que as ameaças mostram "maus modos" e diz que não tem "o desejo de visitá-lo". As informações são da Associated Press.