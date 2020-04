Agentes chineses espalharam mensagens que geraram pânico nos EUA, dizem autoridades

Edward Wong, Matthew Rosenberg e Julian E. Barnes, The New York Times

WASHINGTON - As mensagens alarmantes vieram velozes e furiosas em meados de março, aparecendo nas telas dos telefones celulares e nas redes sociais de milhões de americanos lutando com o início da pandemia de coronavírus.

Espalhe a notícia, as mensagens diziam: "O governo Trump estava prestes a bloquear todo o país".

"Eles anunciarão isso assim que tiverem tropas para ajudar a evitar saqueadores e manifestantes", alertou uma das mensagens, citando uma fonte no Departamento de Segurança Interna. "Ele disse que recebeu a ligação ontem à noite e lhe disseram para fazer as malas e estar preparado para a ligação hoje com suas ordens de expedição".

As mensagens se tornaram tão difundidas ao longo de 48 horas que o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca emitiu um anúncio via Twitter de que eram "FALSAS".

Desde essa onda de pânico, as agências de inteligência dos Estados Unidos avaliaram que os agentes chineses ajudaram a transmitir as mensagens pelas plataformas, afirmaram seis funcionários, que falaram sob condição de anonimato para discutir publicamente os assuntos de inteligência. As técnicas de amplificação são alarmantes para as autoridades, porque a desinformação apareceu como textos nos celulares de muitos americanos, uma tática que várias autoridades disseram que nunca haviam visto antes.

Isso levou as agências a procurar novas maneiras pelas quais a China, a Rússia e outras nações estão usando uma variedade de plataformas para espalhar a desinformação durante a pandemia, disseram eles.

A origem das mensagens permanece obscura. As autoridades dos EUA se recusaram a revelar detalhes da inteligência que liga os agentes chineses à disseminação da desinformação, citando a necessidade de proteger suas fontes e métodos para monitorar as atividades de Pequim.

Seus avisos mais amplos sobre a disseminação da desinformação na China são apoiados por descobertas recentes de grupos de pesquisa bipartidários externos, incluindo a Aliança para a Segurança da Democracia e o Centro para uma Nova Segurança Americana, que deve divulgar um relatório sobre o assunto no próximo mês.

Duas autoridades dos EUA enfatizaram que não acreditavam que os agentes chineses criaram as mensagens de bloqueio, mas ampliaram as existentes. Esses esforços permitiram que as mensagens capturassem a atenção de um número suficiente de pessoas que depois as espalharam por conta própria, com pouca necessidade de mais trabalho por agentes estrangeiros. As mensagens pareciam ganhar tração significativa no Facebook, pois também proliferavam através de textos, de acordo com uma análise do The New York Times.

Autoridades dos EUA disseram que os agentes adotaram algumas das técnicas dominadas pelos trolls apoiados pela Rússia, como a criação de contas falsas nas redes sociais para enviar mensagens a americanos simpáticos, que por sua vez, sem querer, ajudam a espalhá-los.

As autoridades dizem que os agentes chineses também parecem usar textos e aplicativos de mensagens criptografadas como parte de suas campanhas. É muito mais difícil para pesquisadores e policiais rastrear a desinformação espalhada por mensagens de texto e aplicativos criptografados do que nas plataformas de mídia social.

Os oficiais de inteligência dos EUA também estão examinando se espiões nas missões diplomáticas da China nos Estados Unidos ajudaram a espalhar as falsas mensagens de bloqueio, disse uma autoridade sênior dos EUA. As agências americanas aumentaram recentemente seu escrutínio de diplomatas chineses e funcionários de organizações de mídia estatais. Em setembro, o Departamento de Estado expulsou secretamente dois funcionários da Embaixada da China em Washington, suspeitos de espionagem.

Outras potências rivais também poderiam estar envolvidas na disseminação. E os americanos com plataformas de mídia on-line ou de notícias importantes, sem saber, ajudaram a ampliar as mensagens. A desinformação proliferou durante a pandemia - nas últimas semanas, algumas agências de notícias pró-Trump promoveram teorias anti-americanas da conspiração, incluindo uma que sugere que o vírus foi criado em um laboratório nos Estados Unidos.

Autoridades dos EUA disseram que a China, tomando emprestado as estratégias da Rússia, está tentando ampliar as divisões políticas nos Estados Unidos. Enquanto a dissidência pública se aproxima de políticas de bloqueio em vários estados, as autoridades temem que seja fácil para a China e a Rússia amplificar as divergências partidárias.

"Faz parte do manual da divisão de espalhamento", disse o senador Angus King, do Maine, acrescentando que indivíduos identificaram alguns bots de mídia social que ajudaram a promover os recentes protestos de bloqueio que alguns grupos conservadores marginalizados nutriram.

Os esforços de propaganda vão além de mensagens de texto e posts de mídia social direcionados aos americanos. Na China, autoridades de alto escalão emitiram diretrizes para que as agências participem de uma campanha global de desinformação em torno do vírus, disseram as autoridades dos EUA.

Alguns oficiais de inteligência dos EUA estão especialmente preocupados com a desinformação destinada aos europeus que os atores pró-China parecem ter ajudado a se espalhar. As mensagens enfatizam a idéia de desunião entre os países europeus durante a crise e elogiam a "diplomacia de doação" da China, disseram autoridades dos EUA. Não mencionados, são relatos de empresas chinesas entregando equipamentos de má qualidade e líderes europeus expressando ceticismo em relação ao tratamento dado pela China ao seu surto.

O próprio presidente Donald Trump mostrou pouca preocupação com as ações da China. Ele sempre elogiou o tratamento da pandemia pelos líderes chineses - "Muito respeito!" ele escreveu no Twitter em 27 de março. Três dias depois, ele descartou preocupações sobre o uso de desinformação da China quando questionado sobre isso na Fox News.

"Eles fazem e nós fazemos e os chamamos de coisas diferentes", disse ele. "Todo país faz isso."

Questionado sobre as novas acusações, o Ministério das Relações Exteriores da China divulgou uma declaração na terça-feira que dizia: "As declarações relevantes são um absurdo completo e não valem refutação".

Zhao Lijian, porta-voz do ministério, rebateu separadamente as acusações persistentes das autoridades dos EUA de que a China forneceu informações ruins e exibiu uma falta de transparência mais ampla durante a pandemia.

"Pedimos aos EUA que parem a manipulação política, arrumem sua própria casa e se concentrem mais em combater a epidemia e impulsionar a economia", disse Zhao em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Uma guerra de informação

Os Estados Unidos e a China estão envolvidos em uma guerra titânica da informação sobre a pandemia, que acrescentou uma nova dimensão à sua rivalidade global.

Trump e seus assessores estão tentando colocar os holofotes sobre a China, enquanto enfrentam críticas intensas às falhas generalizadas do governo federal em responder à pandemia, que matou mais de 40 mil americanos. O presidente Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês estão tentando obter apoio nacional e internacional após encobrimentos anteriores que permitiram a propagação do vírus.

Enquanto as tensões diplomáticas aumentavam e Pequim lutava para controlar a narrativa, o governo chinês expulsou no mês passado jornalistas americanos por três organizações de notícias dos EUA, incluindo o The New York Times.

A extensão em que os Estados Unidos podem estar envolvidos em sua própria guerra secreta de informações na China não é clara. Embora a CIA, nas últimas décadas, tenha tentado apoiar números pró-democracia da oposição em alguns países, oficiais chineses de contra-inteligência evisceraram a rede de informantes da agência na China há cerca de uma década, prejudicando sua capacidade de conduzir operações lá.

As autoridades chinesas acusam Trump e seus aliados de vender abertamente informações maliciosas ou ruins, apontando para o presidente repetidamente chamando o coronavírus de "vírus chinês" ou a sugestão de alguns republicanos de que o vírus pode ter se originado como uma arma biológica chinesa, uma teoria que as agências de inteligência dos EUA já descartaram. (Muitos americanos criticaram a linguagem de Trump como racista.)

Estrategistas republicanos decidiram que atacar a China por causa do vírus reforçará o apoio a Trump e outros políticos conservadores antes das eleições de novembro.

Politização da crise

Dado o ambiente tóxico da informação, os analistas de política externa estão preocupados com o fato de o governo Trump politizar o trabalho de inteligência ou fazer vazamentos seletivos para promover uma narrativa anti-China. Essas preocupações pairam em torno da especulação sobre a origem do vírus. As autoridades dos EUA no passado transmitiram seletivamente informações aos repórteres para moldar o cenário político doméstico; o exemplo mais notável foi sob o presidente George W. Bush, na véspera da Guerra do Iraque.

Mas ficou claro por mais de um mês que o governo chinês está pressionando as teorias de desinformação e conspiração antiamericanas relacionadas à pandemia. Zhao, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, escreveu no Twitter em março que o Exército dos EUA poderia ter levado o vírus para a cidade chinesa de Wuhan. Essa mensagem foi ampliada pelas contas oficiais do Twitter das embaixadas e consulados chineses.

A China Global Television Network, estatal, produziu um vídeo direcionado aos telespectadores no Oriente Médio, no qual um apresentador que falava árabe afirmou que "alguns fatos novos" indicavam que a pandemia poderia ter se originado de participantes americanos em uma competição esportiva militar em outubro em Wuhan. A rede tem uma audiência de milhões e o vídeo teve mais de 365 mil visualizações no YouTube.

"O que vimos é o PCC mobilizando seu aparato global de mensagens, que inclui mídia estatal e diplomatas chineses, para lançar versões selecionadas e localizadas das mesmas narrativas falsas abrangentes", Lea Gabrielle, coordenadora do Global Engagement Center em o Departamento de Estado, disse no final de março, referindo-se ao Partido Comunista Chinês.

Alguns analistas dizem que isso é essencial para a nova e agressiva diplomacia chinesa de "Lobo Guerreiro", um termo que se refere a uma série patriótica de filmes de ação militar chinesa.

Diplomatas e operadores chineses de contas oficiais da mídia começaram recentemente a se afastar da desinformação, disse Gabrielle. Isso se encaixou com uma trégua provisória que Trump e Xi estenderam a mão publicamente sobre o vírus.

Autoridades dos EUA disseram que as agências chinesas provavelmente adotam a propagação secreta de desinformação em seu lugar. Autoridades disseram que estão vendo agentes chineses adotarem estratégias on-line há muito usadas por agentes russos - um fenômeno que também ocorreu durante os protestos de Hong Kong no ano passado. Alguns agentes chineses promoveram a desinformação originada em sites alinhados com a Rússia, disseram eles.

E o aparente objetivo de espalhar as mensagens falsas de bloqueio no mês passado é consistente com um tipo de desinformação favorecida pelos atores russos - ou seja, semear o caos e minar a confiança entre os americanos no governo dos EUA, disseram as autoridades.

"À medida que Pequim e Moscou se movem para moldar o ambiente global de informações de maneira independente e conjunta por meio de uma ampla gama de ferramentas digitais, eles estabeleceram vários canais e fóruns diplomáticos através dos quais podem trocar as melhores práticas", disse Kristine Lee, que pesquisa desinformação da China e da Rússia.

"Eu anteciparia, como vimos nos últimos meses, que o aprendizado mútuo dessas ferramentas migrará para recursos cada vez mais avançados, difíceis de detectar, mas que proporcionam um retorno máximo ao corroer a influência americana e as instituições democráticas globalmente", acrescentou.

"Não há bloqueio nacional"

A amplificação das mensagens falsas de bloqueio foi um exemplo notável do uso de mensagens de desinformação encobertas pela China, disseram autoridades dos EUA.

Algumas versões da mensagem circularam amplamente, de acordo com a análise do The Times. A primeira instância rastreada pelo The Times apareceu em 13 de março, com muitas autoridades estaduais adotando políticas de distanciamento social. Esta versão dizia que Trump estava prestes a invocar a Lei Stafford para fechar o país.

As mensagens geralmente atribuíam seu conteúdo a um amigo de uma agência federal - o Pentágono, o Departamento de Estado, o Departamento de Segurança Interna, o FBI, a CIA e assim por diante. Durante dias, centenas de postagens idênticas apareceram no Facebook e no quadro de mensagens on-line 4chan, entre outros lugares, e se espalharam por textos.

Outra versão apareceu em 15 de março, segundo o The Times. Este disse que Trump estava prestes a implantar a Guarda Nacional, unidades militares e equipes de emergência nos Estados Unidos, enquanto impunha uma quarentena nacional de uma semana.

Nesse mesmo dia, o Conselho de Segurança Nacional anunciou no Twitter que as mensagens eram falsas.

"Não há um bloqueio nacional", afirmou, acrescentando que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças "têm e continuarão a publicar as últimas orientações".

Desinformação

Samantha Vinograd, que foi funcionária do Conselho de Segurança Nacional durante o governo Obama, respondeu ao tweet do conselho, relatando sua experiência com a desinformação.

"Recebi vários textos de entes queridos sobre conteúdo que receberam contendo vários rumores - eles foram explicitamente convidados a compartilhá-lo com suas redes", escreveu ela. “Eu os aconselhei a fazer o oposto. Desinformação não é o que precisamos agora - de qualquer fonte estrangeira ou doméstica. ”

Desde janeiro, os americanos compartilharam muitas outras mensagens que incluíam desinformação: que o vírus se originou em um laboratório do Exército em Fort Detrick, em Maryland, que pode ser morto com água do alho, vitamina C ou prata coloidal, e que ele se alimenta do ibuprofeno. Muitas vezes, as postagens são atribuídas a uma fonte não identificada no governo dos EUA ou em uma instituição como a Universidade Johns Hopkins ou a Universidade Stanford.

Como as mensagens semearam confusão, tem sido difícil rastrear suas verdadeiras origens ou identificar todas as maneiras pelas quais elas foram amplificadas.