Agentes de segurança dizem que há confrontos no Iêmen, mesmo após início de cessar-fogo ÁDEN, IÊMEN - Agentes do setor de segurança do Iêmen e testemunhas disseram que estão sendo travados violentos combates na cidade de Dhale, no sul do país, mesmo após o início de um cessar-fogo previsto para durar cinco dias.