Agentes do FBI revistam casa da amante de ex-diretor da CIA

CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE - Agentes do FBI vasculharam na noite da segunda-feira, 12, a casa de Paula Broadwell, ex-amante do ex-diretor da CIA David Petraeus, em Charlotte, na Carolina do Norte, indicou uma porta-voz local dessa agência à cadeia CNN.

A porta-voz do FBI Shelley Linch não quis informar qual o propósito da revista nem o que os agentes procuravam no local. De acordo com um canal local de TV, WFMY, "agentes carregaram caixas e fizeram fotografias do interior da residência de Broadwell em Charlotte". O jornal The Charlotte Observer disse que os agentes do FBI aparentemente revistaram dois andares da casa.

Uma emissora associada à CNN exibiu imagens dos agentes entrando com caixas e bolsas na casa da biógrafa de Petraeus, de 40 anos. Nenhum deles fez qualquer comentário à imprensa, segundo a Efe. A mulher teve um caso com o ex-diretor da CIA durante vários meses, forçando sua renúncia na última sexta-feira. Petraeus não tinha a intenção de renunciar até que ficou evidente que sua relação extraconjugal com Broadwell seria descoberta em uma investigação realizada pelo FBI.

O escândalo se complica à medida que são conhecidos mais detalhes, e o FBI está sendo questionado por não ter informado sobre a investigação com antecedência.