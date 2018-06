Agentes encontram criança abandonada por 'coiotes' na fronteira dos EUA com México

AUSTIN, EUA - Agentes da Patrulha de Fronteiras dos EUA resgataram uma menina de 2 anos, nascida em El Salvador, que havia sido abandonada por "coiotes" com um grupo de imigrantes ilegais após cruzar a divisa entre México e Texas.

A criança usava uma camiseta com seu nome e com um número de telefone dos EUA escrito à mão, além de sua certidão de nascimento em El Salvador.

Os agentes a encontraram na região rural da cidade de Granjeno - que faz divisa com Reynosa, no México - junto a 14 imigrantes ilegais que negaram qualquer relação com a criança.

Aparentemente, os "coiotes" deixaram a menina com o restante do grupo logo após todos cruzarem a fronteira entre o México e os EUA usando botes.

O comandante da Patrulha de Fronteira do setor do Vale do Grande Rio, Manuel Padilla Jr., afirmou, ao constatar que os coiotes deixaram a menina com "estranhos", que os traficantes de pessoas "não têm nenhuma consideração pela vida".

As autoridades conseguiram entrar em contato com a mãe da menina, que afirmou que um amigo estava encarregado de entregá-la assim que ambos conseguissem entrar no território americano.

A menina foi entregue ao Serviço Social, enquanto as autoridades decidirão o que fazer com ela. /EFE