Agentes são realocados para conter avanço de imigrantes ilegais

SÃO PAULO - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado, 6, no Twitter que o país realocou 750 agentes em pontos de entrada específicos da fronteira sul "a fim de ajudar com o aumento em larga escala de imigrantes ilegais tentando chegar aos Estados Unidos".

....In the meantime, the Democrats in Congress must help the Republicans (we need their votes) to end the horrible, costly and foolish loopholes in our Immigration Laws. Once that happens, all will be smooth. We can NEVER allow Open Borders!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de abril de 2019