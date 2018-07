Agentes/EUA acusados de envolvimento c/prostituição O serviço secreto dos EUA está investigando alegações que agentes de segurança do presidente Barack Obama, que participa da Cúpula das Américas, na Colômbia, neste sábado, se envolveram com prostituição no país, reportou o The Wall Street Journal, citando uma fonte com conhecimento do assunto.