'Agora a oposição a Chávez tem um foco', diz pré-candidato antichavista

Leopoldo López - ex-prefeito da municipalidade Chacao, um dos distritos da capital venezuelana, Caracas, e pré-candidato da oposição unificada ao presidente Hugo Chávez - declarou ontem, em visita à redação do Estado, que o campo antichavista está em seu melhor momento dos últimos 12 anos. Na última semana, todos os partidos da Mesa de Unidade Democrática (MUD) firmaram um acordo de agenda mínima sobre os principais temas de governo do país. "Já não poderão dizer que estamos dispersos, que não nos colocaríamos de acordo quando ganhássemos as eleições", disse López, de 40 anos. Impugnado depois de as contas de Chacao terem sido reprovadas pela Controladoria-Geral, dominada por chavistas, obteve em setembro uma sentença favorável da Corte Interamericana de Direitos Humanos - que determinou ao Estado venezuelano o restabelecimento de seus direitos políticos. Chávez, porém, ameaça desconhecer a decisão. Eis os principais trechos da entrevista:

Qual seria a consequência de Chávez não acatar a decisão da Corte Interamericana?

Leopoldo López - Estaria incorrendo num ato ilegal. A Venezuela é parte do tribunal e obrigada, pela Constituição, a acatar suas determinações. Além disso, 25 advogados do Estado venezuelano acompanharam todo o processo - não teria sentido declará-lo inválido agora.

Como está a disputa pela candidatura da MUD?

Leopoldo López - Praticamente todos os partidos da MUD apresentaram seus candidatos e, em fevereiro, após as primárias, teremos o candidato único das forças democráticas, escolhido em votação direta por entre 3,5 milhões e 4 milhões de venezuelanos. Seja quem for o escolhido, entraremos na eleição presidencial de dezembro de 2012 para vencer.

A disputa nas primárias pode causar divisões na oposição?

Leopoldo López - A oposição está em seu melhor momento dos últimos 12 anos. Não poderão mais dizer que estamos dispersos. Na semana passada, todos os partidos da MUD firmaram um acordo de agenda mínima, dando uma direção clara sobre como serão tratados os grandes temas do país: a distribuição da renda do petróleo, as diretrizes para a política de saúde, educação, segurança pública e a garantia de previdência social para todos os venezuelanos, entre outros temas. O candidato da MUD à presidência, venha ele de que partido vier, estará comprometido com essa propostas mínimas. Agora temos um foco, estamos indo além do plano de campanha e dando as linhas do que será nosso plano de governo.

Qual deve ser o efeito eleitoral da doença de Chávez?

Leopoldo López - Não dá para prever. As últimas pesquisas têm indicado que estamos indo bem (a maior parte das sondagens mostra pequena vantagem de Chávez). Espero que o presidente esteja bem de saúde para que possamos vencê-lo nas urnas.