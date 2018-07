Agora, Palestina quer ser membro não pleno

Ao longo do discurso, minutos antes de Binyamin Netanyahu subir ao mesmo pódio, Abbas atacou duramente Israel, usando palavras como "racista" e "apartheid" para descrever a ocupação.

"Os acontecimentos do último ano apenas confirmaram o que havíamos advertido - o catastrófico perigo da colonização racista dos israelenses em nosso país", disse Abbas logo ao iniciar o seu discurso, expondo uma série de dados, incluindo a quantidade de palestinos nas prisões israelenses (5 mil), as restrições ao uso da água, os ataques cometidos por colonos (535) e a demolição de casas (510).

No discurso, Abbas acusou Israel de adotar um "discurso extremista", incitando a "violência religiosa". "Essas ações são uma licença para continuar com a política de desapropriação e limpeza étnica, encorajando um sistema de apartheid contra o povo palestino", acrescentou.

Abbas também lamentou o fracasso das negociações, que completarão duas décadas no ano que vem. Ao longo do mandato de Barack Obama, praticamente não houve diálogo entre as partes. / G.C.