Agressores queimam caminhões da Otan no Paquistão Agressores queimaram mais de 20 caminhões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Paquistão nesta quinta-feira, no primeiro ataque desse tipo desde que o governo paquistanês fechou a fronteira com o Afeganistão após a Otan matar 24 soldados do país em um bombardeio no mês passado. Os caminhões transportavam combustíveis para as tropas da Otan no Afeganistão.