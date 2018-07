Agricultores reclamam de ajuda após surto de bactéria Agricultores britânicos revelaram hoje que ficaram decepcionados com a extensão do pacote de ajuda concedido pela União Europeia (UE) aos produtores que tiveram prejuízos decorrentes do surto de uma cepa virulenta da bactéria E.coli. A presidente do conselho da União Nacional dos Produtores de Batatas e Horticultura, Sarah Pettitt, disse que o esquema de indenização pela E.coli foi "decepcionante", já que não incluiu compensações pelas perdas em produtos vendidos a preços baixos.