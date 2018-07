Água radioativa ameaça países do Oriente Médio Milhões de metros cúbicos de água potável são bombeados há anos de aquíferos ancestrais do Norte da África e do Oriente Médio. Mas especialistas em radioatividade têm alertado para o risco invisível que essa água pode representar, após ter analisado amostras extraídas desses locais com níveis de radiação maiores do que os considerados seguros.