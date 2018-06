Ahmadinejad anuncia candidatura para voltar à presidência do Irã

TEERÃ - O ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, se inscreveu nesta quarta-feira, 12, para concorrer às eleições presidenciais do país, em maio. A decisão foi vista como uma provocação à autoridade do Líder Supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, que havia recomendado que Ahmadinejad permanecesse fora da disputa.

Anteriormente, ele havia dito que seguiria a orientação, mas mudou de posição com o apoio de outros políticos da linha-dura, que buscavam um candidato com pulso firme para fazer frente ao governo norte-americano de Donald Trump.

Ahmadinejad governou o Irã de 2005 a 2013, período marcado por embates contra os Estados Unidos. Ele foi sucedido pelo atual presidente, o moderado Hassan Rohani.

A inscrição para as eleições de 19 de maio começou na segunda-feira e dura cinco dias. Depois, os candidatos serão submetidos à aprovação de um conselho, que avalia suas qualificações políticas e religiosas. / AP e REUTERS